Исследование: подавляющее большинство граждан Украины не доверяет Порошенко

Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела масштабное исследование. Его главной целью было выяснить, кому из кандидатов на пост президента Украины граждане страны доверяют больше всего.

Так, согласно предоставленным данным, наибольшим уровнем доверия среди кандидатов на пост главы государства пользуется украинский актер и шоумен Владимир Зеленский. Чуть меньше половины респондентов — 43 % — признались социологам, что доверяют ему.

Юлии Тимошенко, еще одному кандидату на пост президента Украины, доверяют чуть больше четверти — 28 % — опрошенных. Бывшему главе Министерства обороны Украины Юрий Бойко доверяют лишь 18 % респондентов, а нынешнему мэру украинского города Львов Андрею Садовому и того меньше — 17 % опрошенных.

Примечательно, что чуть ли не самый низкий уровень доверия населения и у действующего президента Украины Петра Порошенко. Так, о недоверии нынешнему главе государства, собравшемуся баллотироваться на второй срок, сообщили 69 % опрошенных граждан страны.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению депутата Верховной рады, в случае поражения в грядущих выборах главы государства президент Украины Петр Порошенко может бежать из страны. Так, считает украинский депутат, Порошенко, скорее всего, сбежит в Испанию или Молдавию.

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