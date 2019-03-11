Туркмения хочет судить Белоруссию в международном суде

Туркменская государственная корпорация "Туркменхимия" направила в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм — столицы Швеции — документ о невыполнении ОАО "Белгорхимпром" своих контрактных обязательств.

Речь, отметим, идет о строительстве Гарлыкского калийного горнорудного комплекса. Так, туркменская сторона настаивает на том, что белорусская компания не выполнила своих условий договора. "Туркменхимия" намерена через суд добиться возмещения ущерба.

В документе, направленном "Туркменхимией" в Стокгольм, говорится о том, что заявленная ОАО "Белгорхимпром" — компанией-подрядчиком — мощность производства продукции в первый год в 350 тысяч тонн не достигнута якобы даже на 5%.

Отметим, что Гарлыкский калийный горнорудный комплекс, совместный проект двух постсоветских республик, был открыт в марте 2017 года в Туркмении, в местечке Гарлык Койтендагского этрапа Лебапского велаята. Примечательно, что место было разведано еще во времена СССР — в 60-ых годах прошлого века. Советский Союз, однако, не имел тогда технических возможностей для осуществления проекта подобного масштаба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Туркмении массово отбирают водительские права у женщин. Тревогу бьют местные средства массовой информации — журналисты считают, что действующая власть постсоветской республики хочет просто-напросто запретить представительницам прекрасного пола водить автомобиль.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и нынешний глава Украины Петр Порошенко обманывают национального лидера Российской Федерации Владимира Путина. Об этом, что примечательно, сообщают польские средства массовой информации.

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