Подозреваемую в убийстве брата Ким Чем Ына выпустили на свободу в Малайзии

Суд Малайзии снял все обвинения с гражданки Индонезии Сити Айшу. Девушка считала, что принимает участие в развлекательном шоу.
Напомним, 13 февраля 2017 года две молодые девушки совершили покушение на брата главы Северной Кореи — Ким Чен Нама. В аэропорту Куала-Лумпура, девушки набросили ему на голову платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом VX. Ким Чен Нам умер по дороге в больницу. Позже "Правда.Ру" рассказывала о том, что тело Ким Чен Нама оказалось никому не нужным.
Адвокаты двух девушек заявили, что подсудимые не виновны, так как были введены в заблуждение. Им сказали, что это обычный розыгрыш. С одной из девушек — Сити Айшу уже сняли обвинения и освободили из-под стражи.
Что касается второй девушки Доан Тхи Хуонг, то следователи еще изучают улики и ведут расследование.
Фото: АР
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