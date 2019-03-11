Боевик ИГ* лечился в Австрии за счет государства, а затем вернулся в Сирию

Гражданин Австрии вступил в ряды террористов, получил ранение и вернулся на родину, чтобы пройти курс лечения. После этого он опять отправился воевать. Австриец с турецкими корнями решил примкнуть к ИГ* в 2013 году, однако уже в 2014 был вынужден вернуться в Вену, чтобы пройти курс лечения в результате огнестрельного ранения.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что за время реабилитации, боевик получил социальные пособия на сумму 12,4 тысячи евро. После выздоровления, террорист вновь отправился в Сирию. О его перемещениях стало известно только недавно, после его захвата курдами.

Примечательно то, что силовые ведомства были в курсе наемнической деятельности боевика. Местная прокуратура даже проводила расследование, однако по непонятным причинам закрыла его. При этом, местные власти не получали никаких уведомлений от спецслужб о потенциально опасном гражданине, поэтому продолжали выплачивать ему социальное пособие. Более того, сам наемник посещал биржу труда для потенциального трудоустройства.

Сейчас власти Австрии инициировали процесс лишения боевика гражданства, а также признали существенные проблемы в информационном обмене между государственными ведомствами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Федеральная служба безопасности предотвратила нападение террористов ИГ* на Главное разведывательное управление России.

*Организация запрещена в России

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