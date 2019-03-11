Президент Литвы поздравила граждан страны с годовщиной независимости от СССР

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила граждан страны с годовщиной независимости от СССР.

Напомним, что прибалтийская республика празднует сегодня, 11 марта, 29-ую годовщину независимости от Советского Союза.

Так, в ходе торжественного заседания литовского парламента, глава Литвы Даля Грибаускайте назвала "победой" провозглашенную в 1991 году независимость страны. Лишь вместе, указала Грибаускайте, можно добиваться подобных "самых высоких целей".

Отметим, что в далеком 1991 году независимость постсоветской республики первой признала крохотная Исландия.

Напомним, что Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы вот уже почти десять лет — с июля 2009 года. За это время и без того холодные отношения между Москвой и Вильнюсом стали еще более напряженными. Так, современная Литва — постоянный член НАТО — выступает с резкой критикой в отношении России и СССР, а также относится к государствам, что ввели санкции в отношении РФ.

В 2017 же году, отметим, были заморожены все контакты между Россией и Литвой на политическом уровне.

Примечательно, что несмотря на напряженные дипломатические отношения двух стран, Россия на сегодняшний день остается главным партнером Литвы как по импорту, так и по экспорту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва возлагает вину за оползни в Вильнюсе на советских инженеров и строителей. Напомним, что гора Гедиминаса — один из главных символов современного Вильнюса — страдает от серьезных оползней. На восстановление ее, согласно подсчетам литовских средств массовой информации, было потрачено порядка 6 миллионов евро.

Фото: EADaily.

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