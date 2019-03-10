Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России

Президент Латвии Раймондс Вейонис рассказал изданию Der Spiegel о том, что Россия использует рычаги давления на Латвию с помощью этнических русских, которые проживают на территории страны. По мнению Вейониса, Россия пытается увеличить влияние в Европарламенте.

"Мы наблюдаем агрессивную политику России с 2014 года. Чтобы эффективно сдерживать агрессию, нам необходимо единство. Хоть мы и граничим с Россией, а также преследуем общие экономические интересы, российские власти продолжают оказывать влияние на этнических русских, проживающих в Латвии, для реализации своих геополитических целей", — сообщил Вейонис.

Также президент Латвии отметил, что Москва оказывает "серьезное влияние" на русскоговорящее население Латвии через российские телеканалы и средства массовой информации. В завершении своего интервью, Раймондс Вейонис раскритиковал проект "Северный поток-2", и назвал его сугубо геополитическим проектом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе отменить в Латвии празднование Международного женского дня и приравнять этот праздник к "унизительному наследию оккупационного режима".

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