Порошенко назвал Украину свободной от культурной оккупации страной

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал Украину свободной от культурной оккупации страной. Об этом сообщает портал газеты "Известия".

"Мы освободились от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, песня, книга и кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное - в сердцах всех украинцев", - сказал Порошенко во время своей речи по случаю празднования 205-летней годовщины со дня рождения национального поэта Тараса Шевченко.

Украинский лидер также отметил, что позиции украинской культуры стали "сильны как некогда". Страна смогла покончить со своим многолетним унижением, не нарушая при этом прав других народов и культур, заключил Порошенко.

В минувшем году президент Украины похвастался тем, что украинский язык занял восьмое место в рейтинге самых популярных языков Европы. Первое место рейтинга тогда занял русский язык, второе - немецкий, третье - французский, а четвертое место получил английский язык.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство информационной политики Украины приступило к реализации программы общемировой популяризации украинского языка. В рамках программы ведомство предложило гражданам страны во время зарубежных поездок выбирать только те отели, в которых доступно украинское телевещание.

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