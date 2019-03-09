Албанская православная церковь не признала "новую церковь" Украины

Синод Албанской православной церкви (АПЦ) не признал "новую церковь" Украины. Об этом сообщает информационно-просветительский портал Украинской православной церкви со ссылкой на греческое новостное агентство Romfea.
Представители АПЦ выразили свое недовольство действиями константинопольского патриарха, признавшего все рукоположения священников "новой церкви", совершаемые "отлученным от Церкви и преданным анафеме Филаретом". По мнению албанского духовенства, они недействительны, поскольку лишены "благодати и действия Святого Духа".
В Албанской православной церкви указывают, что примирение верующих на Украине не достигнуто, а вместо этого возникла опасность разделения единства мирового православия. В связи с этим в синоде призывают константинопольского патриарха "не допустить раскола православия" и созвать собрание глав поместных церквей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сербская православная церковь не признала "новую церковь" Украины, назвав ее "насильно навязанной конфедерацией" украинских раскольников. Единственной канонической церковью является Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием, отметили в СПЦ.
Представители так называемой "новой церкви" Украины "раскольниками были и остались раскольниками". Сербское духовенство призвало константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения и восстановить "благословенный мир и единство поместных Божиих Церквей".
Читайте также: УПЦ призвала католикоса не признавать "новую церковь" Украины
Украинского епископа высылали из страны под конвоем сотрудников СБУ
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
Депутат Наталья Поклонская в своей книге рассказала, как ее коллеги нарушают законы и злоупотребляют своими полномочиями.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.