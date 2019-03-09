Албанская православная церковь не признала "новую церковь" Украины

Синод Албанской православной церкви (АПЦ) не признал "новую церковь" Украины. Об этом сообщает информационно-просветительский портал Украинской православной церкви со ссылкой на греческое новостное агентство Romfea.

Представители АПЦ выразили свое недовольство действиями константинопольского патриарха, признавшего все рукоположения священников "новой церкви", совершаемые "отлученным от Церкви и преданным анафеме Филаретом". По мнению албанского духовенства, они недействительны, поскольку лишены "благодати и действия Святого Духа".

В Албанской православной церкви указывают, что примирение верующих на Украине не достигнуто, а вместо этого возникла опасность разделения единства мирового православия. В связи с этим в синоде призывают константинопольского патриарха "не допустить раскола православия" и созвать собрание глав поместных церквей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сербская православная церковь не признала "новую церковь" Украины, назвав ее "насильно навязанной конфедерацией" украинских раскольников. Единственной канонической церковью является Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием, отметили в СПЦ.

Представители так называемой "новой церкви" Украины "раскольниками были и остались раскольниками". Сербское духовенство призвало константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения и восстановить "благословенный мир и единство поместных Божиих Церквей".

Читайте также: УПЦ призвала католикоса не признавать "новую церковь" Украины

Украинского епископа высылали из страны под конвоем сотрудников СБУ