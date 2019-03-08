Китай сократил товарооборот с США и увеличил с Россией

Товарооборот между Россией и Китаем по сравнению в минувшим годом вырос на 1,7%. Объемы торговли за такой же период между КНР и Соединенными Штатами снизился почти на 20%. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на данные таможенного управления Китая.
Товарооборот между Россией и КНР оценивается в сумму порядка 16 миллиардов долларов. Специалисты отмечают, что китайский экспорт за 2018 год сократился почти на 5%, в то время как импорт товаров из России увеличился на 7,5%. Общий объем торговли между двумя странами вырос на 27% и достиг рекордной отметки в 107 миллиардов долларов.
Заметно сократились объемы торговли между Китаем и США. На данный момент они оцениваются в 76 миллиардов долларов. За 2018 год экспорт товаров из КНР и Соединенные Штаты сократился на 14%, импорт американских снизился на 35%. Более 14 миллиардов долларов составило отрицательное сальдо США в торговом обороте с Китаем.
Ранее эксперты из США обвинили китайские власти в намеренном завышении показателей своего экономического роста. По их мнению, реальный ВВП Китая на 12% меньше, чем говорят официальные оценки.
"Правда.Ру" также сообщала о том, как выступая на заседании Президиума Российской Академии Наук, китайский посол в России Ли Хуэй заявил, что США пытаются противостоять научно-техническому развитию России и Китая путем введения санкций.
Читайте также: В Колумбии открыт первый центр ООН по приему беженцев из Венесуэлы
СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
Депутат Наталья Поклонская в своей книге рассказала, как ее коллеги нарушают законы и злоупотребляют своими полномочиями.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.