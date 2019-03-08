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Китай сократил товарооборот с США и увеличил с Россией

Мир » Азия » Дальний Восток

Товарооборот между Россией и Китаем по сравнению в минувшим годом вырос на 1,7%. Объемы торговли за такой же период между КНР и Соединенными Штатами снизился почти на 20%. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на данные таможенного управления Китая. 

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Товарооборот между Россией и КНР оценивается в сумму порядка 16 миллиардов долларов. Специалисты отмечают, что китайский экспорт за 2018 год сократился почти на 5%, в то время как импорт товаров из России увеличился на 7,5%. Общий объем торговли между двумя странами вырос на 27% и достиг рекордной отметки в 107 миллиардов долларов. 

Заметно сократились объемы торговли между Китаем и США. На данный момент они оцениваются в 76 миллиардов долларов. За 2018 год экспорт товаров из КНР и Соединенные Штаты сократился на 14%, импорт американских снизился на 35%. Более 14 миллиардов долларов составило отрицательное сальдо США в торговом обороте с Китаем. 

Ранее эксперты из США обвинили китайские власти в намеренном завышении показателей своего экономического роста. По их мнению, реальный ВВП Китая на 12% меньше, чем говорят официальные оценки. 

"Правда.Ру" также сообщала о том, как выступая на заседании Президиума Российской Академии Наук, китайский посол в России Ли Хуэй заявил, что США пытаются противостоять научно-техническому развитию России и Китая путем введения санкций.

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