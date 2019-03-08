В Колумбии открыт первый центр ООН по приему беженцев из Венесуэлы

Управление верховного комиссара ООН открыло первый центр по приему беженцев из Венесуэлы в колумбийском городе Майкао. Об этом сообщают "Известия" по ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
На данный момент этот центр рассчитан на 350 человек, но в будущем его вместимость планируется увеличить. Отмечается, что в пограничном городе Майкоа находится большое количество мигрантов из Венесуэлы, многие из которых живут на улицах.
Согласно оценке специалистов из Управления, число беженцев из Венесуэлы к концу текущего года может достигнуть отметки в 5,3 миллионов человек. Эмиграция из республики существенно возросла с 2017 года. Ежедневно страну покидают более 5,5 тысяч человек. С 2015 года Венесуэлу покинули 2,7 миллионов человек, из которых чуть больше миллиона уехали в Колумбию, подчеркивают в ООН. В Международной организации по миграции называют этот процесс "беспрецедентным перемещением людей на континенте, которые вынуждены скитаться в поисках достойной жизни".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы было отключено электричество. Без света осталась столица Каракас, в городе были остановлены линии метро, временно приостановилась работа международного аэропорта имени Симона Боливара. На данный момент электроснабжение на востоке Венесуэлы полностью восстановлено.
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