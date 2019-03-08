Россияне стали лидерами среди получивших кипрское гражданство иностранцев

Граждане России занимают первое место среди иностранцев, получивших гражданство Кипра, в 2017 году. Паспорта этого государства получили более 1,3 тысяч россиян. Об этом сообщает агенство РБК со ссылкой на доклад Статистического управления Евросоюза Eurostat.
По данным ведомства, в 2017 году гражданство Кипра получили более пяти с половиной тысяч иностранцев, среди которых 1,3 тысячи являлись гражданами России. Вслед за россиянами идут британцы (500 человек) и украинцы (479 человек). Россияне стали лидерами и среди иностранных граждан, получивших паспорта Мальты.
За позапрошлый год европейское гражданство получили в общем чуть больше 820 тысяч человек, из которых больше всего граждан Марокко - около 68 тысяч человек. Большинство марокканцев получили второе гражданство Италии, Испании и Франции.
Напоминаем, что в феврале текущего года парламент Кипра одобрил ряд поправок в законодательство, направленных на ужесточение процедуры выдачи паспортов иностранным инвесторам. Ранее гражданство страны можно было получить в обмен на крупные инвестиции в экономику государства. Новый закон вступит в силу в 2020 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Следственный комитет России будет заниматься выяснением наличия у россиян гражданства другого государства.
Читайте также: Россиянки предпочитают отдыхать в России
Сообщение посольства Швейцарии о выпуске новой купюры оскорбило иранцев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
Депутат Наталья Поклонская в своей книге рассказала, как ее коллеги нарушают законы и злоупотребляют своими полномочиями.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.