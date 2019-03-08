Россияне стали лидерами среди получивших кипрское гражданство иностранцев

Граждане России занимают первое место среди иностранцев, получивших гражданство Кипра, в 2017 году. Паспорта этого государства получили более 1,3 тысяч россиян. Об этом сообщает агенство РБК со ссылкой на доклад Статистического управления Евросоюза Eurostat.

По данным ведомства, в 2017 году гражданство Кипра получили более пяти с половиной тысяч иностранцев, среди которых 1,3 тысячи являлись гражданами России. Вслед за россиянами идут британцы (500 человек) и украинцы (479 человек). Россияне стали лидерами и среди иностранных граждан, получивших паспорта Мальты.

За позапрошлый год европейское гражданство получили в общем чуть больше 820 тысяч человек, из которых больше всего граждан Марокко - около 68 тысяч человек. Большинство марокканцев получили второе гражданство Италии, Испании и Франции.

Напоминаем, что в феврале текущего года парламент Кипра одобрил ряд поправок в законодательство, направленных на ужесточение процедуры выдачи паспортов иностранным инвесторам. Ранее гражданство страны можно было получить в обмен на крупные инвестиции в экономику государства. Новый закон вступит в силу в 2020 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Следственный комитет России будет заниматься выяснением наличия у россиян гражданства другого государства.

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