Сообщение посольства Швейцарии о выпуске новой купюры оскорбило иранцев

Сообщение швейцарского посольства в Twitter о выпуске новой купюры номиналом в тысячу швейцарских франков оскорбило иранских пользователей социальных сетей, об этом сообщает "Российская газета". По их мнению, пост стал напоминанием о тяжелой экономической обстановке в стране.

Представители посольства разместили анонс предстоящего введения в обращение новой купюры и дописали, что банкнота эквивалентна 120 миллионам иранских риалов. "На одну такую банкноту вы сможете купить 33 кг фисташек, приобрести билеты в метро на 13 тысяч поездок, а также купить 2 кг иранского шафрана", - говорится в записи.

Многие иранцы сочли подобное сравнение национальных валют двух государств оскорбительным, поскольку в настоящее время Иран находится под сильным экономическим давлением со стороны США, что привело к ослаблению экономики страны.

"В нынешней экономической ситуации мы ожидаем сочувствия, а не напоминания о нашем тяжелом положении", - написал один из пользователей.

Сотрудники посольства Швейцарии уже принесли свои извинения и добавили, что не хотели никого оскорблять, а лишь пытались показать, что можно приобрести на новую купюру. "Аналогичное сравнение можно провести со Швейцарией. В действительности речь шла лишь о стоимости продуктов", - указали в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иранские военные смогли осуществить незаметный перехват контроля над американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство государства.

Читайте также: Пробравшиеся в феминистское кафе мужчины пожаловались на агрессию посетительниц

Сирийские танкисты назвали кондиционеры в Т-90С преимуществом перед "Абрамс"