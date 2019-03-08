Турция развернет российские зенитные ракетные системы С-400 в октябре

Турецкие военные приступят к процессу развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 на территории страны в октября текущего года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
"Военно-воздушные силы страны изучают, в каких регионах лучше установить системы ПВО", - сказал глава военного ведомства.
Он также добавил, что приобретение у России С-400 является "вынужденной мерой", а не предпочтением Турции. По его словам, Анкара также ведет переговоры с Соединенными Штатами о покупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Против данной сделки наиболее остро высказывались в США, угрожая прекратить поставки Турции истребителей F-35. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, американский представитель с начала 2019 года уже пять раз встречался с турецкими коллегами, настаивая на отказе от сделки по российским зенитным ракетным комплексам, и требуя "сделать выбор между Россией и Западом".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эрдоган не исключил возможность покупки у России новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей" после того, как нынешний контракт на поставку С-400 будет завершен.
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