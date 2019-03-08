В Америке собирают подписи против усыпления откусивших ребенку руку собак

Около 150 тысяч американцев подписали петицию против усыпления двух собак породы хаски, которые откусили руку четырехлетнему мальчику в штате Юта в США, об этом сообщает издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 6 марта. По информации издания, мальчик просунул руку через забор к соседям, чтобы поиграть с собаками, однако они набросили на него и отгрызли ребенку часть руки.

По мнению подруги владельцев животных, которая также является и автором петиции, усыпление собак - излишне жестокая и незаслуженная мера. Причиной трагедии, считает она, стал носок, натянутый на руку мальчика. Из-за этого собаки восприняли руку как игрушку для жевания, не увидев мальчика за забором. В другом случае они никогда не причинили вреда человеку.

На данный момент мальчик находится в детской больнице в Солт-Лейк-Сити в стабильно тяжелом состоянии. Он потерял много крови до приезда скорой помощи. Руку мальчику врачи восстановить не смогли.

Полиция изъяла у владельцев обеих собак и поместила их на 10-дневный карантин. Ветеринары обследует животных на наличие бешенства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в последнее время все чаще в прессе сообщают о случаях нападения на людей бродячих собак. Это связано с тем, что люди часто не понимают ответственности за свое животное: как только сталкиваются с трудностями, тут же выбрасывают питомца.

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