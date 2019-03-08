Глава украинской общины Крыма предложила Климкину проведать родственников

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину проведать своих родственников на полуострове и лично убедиться в том, что обстановка в регионе далека от описанной им картины. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Такое заявление Гридчина сделала на фоне недавних высказываний главы украинского МИДа, в которых он назвал Крым "гораздо худшей версией России, гораздо худшей версией диктатуры, где многие люди просто боятся выходит из дома".
Климкин также добавил, что, по известной ему информации, из России в Крым намерено переселяют десятки тысяч людей различных национальностей "с уголовным прошлым". Делают это российские власти для того, чтобы население полуострова было легче контролировать.
По словам, главы украинской общины Крыма, подобное заявление Климкина отвечает потребностям конъюнктурной политики Украины, но никак не относится к реальности.
"Очень странно слышать такие заявления от человека, чьи родственники получают медаль за освобождение Крыма. Приглашаем его в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте, а мы ему все покажем и расскажем", - предложила Гридчина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Павел Климкин рассказал о "происхождении" Белоруссии и России от Украины.
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