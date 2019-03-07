В Минске произошла драка с участием мужчины в казачьей форме

Житель Минска обвинил в нападении мужчину, гулявшего по городу в казачьей форме. Полиция предлагает участникам конфликта помириться, но оппонент "казака" намерен довести дело до суда.

О происшествии в белорусской столице сообщила местная газета "Наша Нива". Собеседник издания по имени Виктор рассказал, что встретил на улице мужчину в костюме казака, когда возвращался домой из костела. Он попытался сфотографировать человека в непривычной для этого города одежде, но встретил сопротивление.

"Тогда он ударил меня по руке, в которой был телефон, и выбил его. Я его оттолкнул и сбросил с головы папаху. Началась драка", — рассказывает участник инцидента.

Проезжавшие мимо в патрульной машине полицейские заметили и разняли дерущихся, а затем отвезли их в отделение, где составили протокол. Виктор говорит, что снял побои и намерен привлечь "казака" к ответственности за хулиганство, несмотря на уговоры участкового просто помириться с оппонентом.

"Считаю, что это замалчивать не надо. Это неадекватное поведение", — заявил изданию Виктор.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе российского казачества на законодательном уровне ограничить право граждан на ношение казачьей формы.

Источник фото: nn.by

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