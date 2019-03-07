Несовершеннолетним внукам Трампа подарили ящик для сигар

Белый дом отчитался о подарках, которые получил от официальных делегаций Дональд Трамп в 2017 году. Самым дорогим из них был признан презент от главы КНР Си Цзиньпина — комплект традиционных китайских сувениров на деревянной подставке в президентской администрации оценили в 14,4 тысячи долларов.

А самым оригинальным оказалось подношение от короля Иордании Абдаллы II. Во время встречи с Дональдом Трампом он подарил ему ящик для сигар, в котором поддерживается уровень влажности, при котором табак сохраняется наилучшим образом.

В отчете указано, что королевский подарок предназначен внукам Трампа. При этом, самой старшей внучке президента всего 11 лет, а самому старшему внуку — 9. "Отказ от подарка мог поставить в неловкое положение дарителя и правительство США", — уточняется в документе.

При этом, воспользоваться этими предметами семье Дональда Трампа не удастся. Согласно американским законам, все они в обязательном порядке передаются в Национальный архив США.

Владимир Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки вручил американскому коллеге футбольный мяч. Как сообщала "Правда.Ру", глава Национальной разведки США заявил об "очень внимательном" обследовании сувенира российского президента специалистами по безопасности.

Источник дома: Официальная страничка Белого дома на Flickr. com

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