Несовершеннолетним внукам Трампа подарили ящик для сигар.

Белый дом отчитался о подарках, которые получил от официальных делегаций Дональд Трамп в 2017 году. Самым дорогим из них был признан презент от главы КНР Си Цзиньпина — комплект традиционных китайских сувениров на деревянной подставке в президентской администрации оценили в 14,4 тысячи долларов.
А самым оригинальным оказалось подношение от короля Иордании Абдаллы II. Во время встречи с Дональдом Трампом он подарил ему ящик для сигар, в котором поддерживается уровень влажности, при котором табак сохраняется наилучшим образом.
В отчете указано, что королевский подарок предназначен внукам Трампа. При этом, самой старшей внучке президента всего 11 лет, а самому старшему внуку — 9. "Отказ от подарка мог поставить в неловкое положение дарителя и правительство США", — уточняется в документе.
При этом, воспользоваться этими предметами семье Дональда Трампа не удастся. Согласно американским законам, все они в обязательном порядке передаются в Национальный архив США.
Владимир Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки вручил американскому коллеге футбольный мяч. Как сообщала "Правда.Ру", глава Национальной разведки США заявил об "очень внимательном" обследовании сувенира российского президента специалистами по безопасности.
Источник дома: Официальная страничка Белого дома на Flickr. com
Читайте также
Расследование CBS: как Трамп тратит бюджетные деньги на свою семью
Трамп бросил непокорный зонт в "борт № 1"
СМИ: Трамп рассекретил спецназ США записью в твиттере
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Дмитрий Медведев обозначил возможность непризнания Россией легитимности выборов на Украине. Чем это грозит обеим странам?
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.