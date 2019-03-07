В МИД РФ заподозрили СМИ США в пропаганде испытаний ядерного оружия

Средства массовой информации Соединенных Штатов Америки готовят американское общество к необходимости возобновления ядерных испытаний.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Так, указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в последнее время в американских СМИ все чаще звучат заявления о необходимости испытаний ядерного оружия. По словам Марии Захаровой, средства массовой информации указывают на то, что без испытаний якобы нельзя оценить эффективность и надежность ядерного потенциала современных Соединенных Штатов Америки.
Мария Захарова отметила, что, по мнению представителей МИД РФ, таким образом в американском обществе создается мнение о том, будто ядерные испытания — неизбежная необходимость.
Примечательно, что в действиях американский СМИ официальный представитель МИД РФ рассмотрела волю официального Вашингтона. Так, подчеркнула Мария Захарова, навязывание гражданам США мнения о необходимости ядерных испытаний объясняет нежелание американского правительства ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приведение полигона в Неваде в повышенную готовность.
Все меньше уверенности остается в том, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, что Соединенные Штаты Америки будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мария Захарова обвинила Украину в изображении "жертвы" "российской агрессии" перед США и прочими странами Запада.
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