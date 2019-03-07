Эксперты США подозревают Китай в завышении роста ВВП.

Вашингтонский институт Бругкинса провел исследование китайской экономической статистики. Аналитики пришли к выводу, что темпы роста экономики Китая, о которых официально заявляет руководство страны, систематически завышаются.
Переоценка китайскими властями темпов роста составляет, по мнению американских специалистов, 2% в год. К 2016 году разрыв достиг 12%. Это значит, что фактический размер ВВП страны в 2018 году составил не 90 триллионов юаней, как сообщает Национальное бюро статистики, а на 10,8 триллионов юаней (1,6 триллионов долларов) меньше.
Причиной столь серьезных ошибок в институте Бругкинса называют практику поощрения руководством страны местных властей за высокие показатели экономического роста, которая побуждает чиновников искажать статистические данные.
Национальное бюро статистики Китая также подозревает власти ряда провинций в фальсификации данных и планирует с 2019 года усилить контроль за их сбором.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, это журнал The Economist назвал возможность торговой войны между Китаем и США главной угрозой мировой экономике в 2019 году.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
The National Interest: союз России и Китая — это кошмар для США
Локомотив мировой экономики притормозил
Китай готов преодолеть проблемы вместе с Россией
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.