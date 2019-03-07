Эксперты США подозревают Китай в завышении роста ВВП

Вашингтонский институт Бругкинса провел исследование китайской экономической статистики. Аналитики пришли к выводу, что темпы роста экономики Китая, о которых официально заявляет руководство страны, систематически завышаются.

Переоценка китайскими властями темпов роста составляет, по мнению американских специалистов, 2% в год. К 2016 году разрыв достиг 12%. Это значит, что фактический размер ВВП страны в 2018 году составил не 90 триллионов юаней, как сообщает Национальное бюро статистики, а на 10,8 триллионов юаней (1,6 триллионов долларов) меньше.

Причиной столь серьезных ошибок в институте Бругкинса называют практику поощрения руководством страны местных властей за высокие показатели экономического роста, которая побуждает чиновников искажать статистические данные.

Национальное бюро статистики Китая также подозревает власти ряда провинций в фальсификации данных и планирует с 2019 года усилить контроль за их сбором.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, это журнал The Economist назвал возможность торговой войны между Китаем и США главной угрозой мировой экономике в 2019 году.

Источник фото: "Правда.Ру"

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