Трамп придумал главе Apple новую фамилию.

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к гендиректору Apple Тиму Куку, публично назвал его "Тимом Эпплом". Это произошло на совещании в Белом доме, когда президент решил поблагодарить руководителя компании за ее вклад в развитие американского образования.
Как отмечает телеканал CNBC, для Трампа характерно использовать прозвища, когда он говорит об оппонентах. Это относится и к кандидатам в президенты на прошлых выборах Хилари Клинтон и Берни Сандерсу. А главу Amazon Джеффа Безоса президент прилюдно называет "Джеффом Бозо".
Однако, как полагают журналисты телеканала, в данном случае Дональд Трамп просто оговорился. Подобная история у него уже случалась во время встречи с гендиректором Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, которую глава государства назвал "Мэрилин Локхид".
CNBC напоминает, что, несмотря на критику Трампа в адрес Apple, президент не был замечен в использовании прозвищ для руководителя компании.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о негативном отношении компании Apple к законопроекту об обязательной установке на все продаваемые в России смартфоны отечественного ПО.
Источник фото: кадр из эфира CNBC
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