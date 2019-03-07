Как на Западе: на Украине отменили школьные аттестаты

Современная Украина отказалась от школьных аттестатов. Соответствующее постановление уже принято украинским правительством.

Так, выпускники украинских общеобразовательных учреждений уже в этом году будут получать на руки не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании.

Глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что привычные миллионам жителей стран бывшего СССР школьные аттестаты — пережиток прошлого. В Российской Федерации же, например, указала она, школьные аттестаты до сих пор в ходу. Но, считает Гриневич, сегодняшний день диктует Украине необходимость отказаться от аттестатов в пользу свидетельств о полном общем среднем образовании.

"Во всех цивилизованных странах", заявила Лилия Гриневич, уже давно отменили практику выдачи школьных аттестатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном и необычном происшествии в украинском городе Львове. Так, в день сноса украинскими националистами монумента Боевой славы Вооруженных Сил СССР умер один из создателей памятника, архитектор Аполлон Огранович.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии предложили отменить праздник 8 марта, Международный женский день. Этот праздник — "унизительное наследие оккупационного режима", заявили в Прибалтике.

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