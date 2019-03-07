Эрдоган задумался о покупке у Путина "Прометея" С-500

Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил возможность покупки у России новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей". Об этом сообщает турецкое информационное телевидение NTV.

По его словам, он рассматривает такой вариант после завершения текущего контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Эрдоган добавил, что не намерен отказываться от действующего соглашения, несмотря на сильное давление со стороны Соединенных Штатов, поскольку разрыв договоренностей был бы "непорядочным шагом".

В середине февраля текущего года турецкий лидер заявил о том, что США неоднократно просили его отказаться от покупки российских систем ПВО. Американский представитель с начала 2019 года уже пять раз встречался с турецкими коллегами, настаивая на отказе от сделки с Россией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk также сообщил, что договоренность с Россией о поставке зенитных ракетных систем С-400 останется в силе. Первая поставка будет осуществлена в 2019 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия и Китай заключили недавно контракт о поставках. Однако партия российских ракет так и не попала на территорию Китая - ее по пути в страну серьезно повредил шторм, в который попало транспортное судно.

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