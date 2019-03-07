Официальный представитель Британии раскритиковала российскую науку

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс подвергла критике уровень российской науки в процессе консультаций по химическому оружию в Совете Безопасности ООН, сообщает агентство ТАСС.

Свое мнение она высказала в ходе обсуждения нового доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химической атаке в сирийском городе Дума, отвечая на критику с российской стороны.

"Доклад по Думе подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением самой современной техники. Мы знаем, что русским это не понравилось, это является очередным примером российских научных изысканий вроде "Земля плоская"", - заявила британский представитель.

Пирс добавила, что России следует "прекратить делать из доклада помойку" и направить свои усилия на расследование случаев применения химического оружия сирийскими властями против собственного мирного населения.

Напомним, миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии пришла к выводу, что во время химической атаки в апреле минувшего года в Думе был использован хлор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2017 году Сирия окончательно избавилась от своего химического оружия. Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобождения были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

На фото: постпред Великобритании в ООН Карен Пирс

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