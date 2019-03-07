Туристов начали штрафовать за шлепанцы в Италии

Отныне туристам запрещено входить в шлепанцах на территорию парка Чинкве-Терре, который находится в Лигурии. Такое решение приняли местные власти после многочисленных инцидентов, в которые попадали туристы с неудобной обувью.
Запрет был введен после того, как местный горноспасательный отряд пожаловались на легкомысленность туристов, которые обувают шлепанцы для прохода по горной местности. За нарушение нововведения туристам грозит штраф от 3 до 170 тысяч рублей. Примечательно то, что штраф будет также зависеть от сложности спасательной операции, которую проведут спасатели.
Директор парка Патрицио Скарпеллини рассказал, что новые меры будут вводится постепенно. Сначала администрация парка будет информировать туристов о запрете, а только потом начнет штрафовать за его нарушение.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала, как жителям Северной Италии запретили использовать автомобили. По словам местных властей, им пришлось пойти на такой шаг, чтобы не допустить ухудшение экологии региона.
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