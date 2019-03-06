Создатель Монумента Славы во Львове умер в день его сноса

Удивительное событие произошло в украинском городе Львове. В день сноса монумента Боевой славы Вооруженных Сил СССР умер один из его создателей.
Архитектор Аполлон Огранович скончался в возрасте 76-ти лет.
Отметим, что официальной причиной сноса памятника, посвященного победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, считается аварийное состояние монумента. Но местная общественность и средства массовой информации указывают, что за этим стоят украинские националисты.
Отмечается, что они неоднократно обливали монумент краской и пытались сокрушить его подручными средствами.
Примечательно, что скончавшийся в день сноса монумента Аполлон Огранович пытался отстоять памятник, но тщетно. Архитектор, рассказывают его близкие, сильно переживал за свое детище, из-за чего, возможно, и попал в больницу. В палате, аккурат в день сноса мемориала, он и умер.
Символично, считают местные жители, что памятник удалось снести лишь с третьего раза. Это нехороший знак, делятся мнением они.
Отметим, что монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР был открыт в 1971 году и являлся традиционным местом проведения торжеств, посвященных празднованию 9 мая.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что памятник "вежливым людям" в Севастополе подвергся вандализму. Мужчина облил памятник, посвященный солдатам Вооруженных сил Российской Федерации, ярко-красной краской.
Читайте также:
Кто предал СССР перед лицом фашизма.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.