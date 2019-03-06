Создатель Монумента Славы во Львове умер в день его сноса

Удивительное событие произошло в украинском городе Львове. В день сноса монумента Боевой славы Вооруженных Сил СССР умер один из его создателей.

Архитектор Аполлон Огранович скончался в возрасте 76-ти лет.

Отметим, что официальной причиной сноса памятника, посвященного победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, считается аварийное состояние монумента. Но местная общественность и средства массовой информации указывают, что за этим стоят украинские националисты.

Отмечается, что они неоднократно обливали монумент краской и пытались сокрушить его подручными средствами.

Примечательно, что скончавшийся в день сноса монумента Аполлон Огранович пытался отстоять памятник, но тщетно. Архитектор, рассказывают его близкие, сильно переживал за свое детище, из-за чего, возможно, и попал в больницу. В палате, аккурат в день сноса мемориала, он и умер.

Символично, считают местные жители, что памятник удалось снести лишь с третьего раза. Это нехороший знак, делятся мнением они.

Отметим, что монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР был открыт в 1971 году и являлся традиционным местом проведения торжеств, посвященных празднованию 9 мая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что памятник "вежливым людям" в Севастополе подвергся вандализму. Мужчина облил памятник, посвященный солдатам Вооруженных сил Российской Федерации, ярко-красной краской.

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