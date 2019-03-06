Один из создателей ДНР поразился хаосу в республике

Деятельность бывших властей самопровозглашенной Донецкой народной республики привела регион к упадку, регрессу и "бананизации".
Об этом заявил бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев. Он, напомним, является одним из тех, кто стоял у истоков создания ДНР.
Так, Павел Губарев в интервью средствам массовой информации жестко раскритиковал бывшую власть ДНР. По его словам, представители власти лишь на словах строили в республике справедливость и законность. На деле же, убежден Губарев, ни о какой справедливости в Донецкой народной республике не может идти и речи.
Бывшая власть, рассказывает Павел Губарев, была крайне коррумпирована. Преступные экономические схемы и подделываемые выигрыши тендеров, указывает он, привели к "бананизации республики".
Напомним, что изначально термин "Банановая республика" использовался в отношении стран современной Латинской Америки. Под этим термином подразумевалось, что в данной стране отсутствует политическая стабильность, социальная мобильность, а экономика государства слишком сильно зависит от сельского хозяйства.
Отметим, что Павел Губарев до осени минувшего года включительно был другом и соратником убитого главы ДНР Александра Захарченко. После смерти лидера республики Губарев бежал в Россию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с гуманитарной помощью России Донбассу. Так, признал Песков, на сегодняшний день поставки приостановлены.
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