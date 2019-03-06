Латвийских националистов встревожило празднование Масленицы

В социальных сетях латвийцы начали активно обсуждать празднование Масленицы. Недовольные популярностью русского праздника начали высказывать различные опасения. Например, националисты приравняли Масленицу к "чужим праздникам".

Критики Масленицы ссылаются на то, что праздник не имеет никакого отношения к Латвии. Однако в крупных латвийских городах Резекне, Вентспилсе, Юрмале, и других, жители активно приобщаются к традициям русской Масленицы.

Один из пользователей социальной сети Twitter вовсе заявил, что Масленица "оккупировала" Латвию, как и другие русские праздники, например, 23 февраля. Блогер сослался на модный тренд — "российскую агрессию".

В то же время нашлись латвийцы, которые поддержали празднование Масленицы. Более того, пользователи социальных сетей отмечают, что праздновать Масленицу — это лично дело каждого человека, и никто не вправе запрещать ему это делать.

Напомним, Международный женский день также не понравился латвийским националистам. Ранее доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь КГБ ЛССР Кристине Яриновска официально заявила, что Международный женский день — это "унизительное наследие оккупационного режима". Но латвийцы не поддержали ее мнение.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об отказе Министра образования Латвии говорить с журналистами на русском языке. По ее мнению, латвийский язык — для Латвии, русский язык — для России.

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