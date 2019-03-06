Посол КНР в России: США стремятся блокировать развитие Китая и РФ

Выступая на заседании Президиума Российской Академии Наук, китайский посол в России Ли Хуэй заявил, что США пытаются противостоять научно-техническому развитию России и Китая путем введения санкций.

Хуэй сообщил, что научно-технический прогресс оказался неразрывно связан с современной дипломатией. Поэтому Соединенным Штатам Америки приходится вводить ограничительные меры против России, а также вести торговую войну с Китаем, чтобы сдерживать научно-техническое развитие своих противников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как относятся к антироссийским санкциям в Германии. Немецкие СМИ открыто говорят о бесполезности ограничительных мер в отношении России. Далеко не все страны Евросоюза открыто выступают за продление санкций. К примеру, Венгрия, Греция и Италия все чаще заявляют о необходимости смягчить или вовсе отменить экономические ограничения, так как они наносят вред не только России, но и всему ЕС. Некоторые страны даже намекают, что могут использовать свое право вето при следующем голосовании.

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