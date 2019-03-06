Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, помещена в колонию общего режима. Ранее она отбывала наказание под домашним арестом, но, по мнению прокуратуры, грубо нарушала поставленные ей условия.
Гульнару Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и неуплате налогов. После первых трех лет отсидки ей позволили остаток срока провести в своем доме в Ташкенте — в Генпрокуратуре Узбекистана это объяснили "соображениями гуманности".
Теперь Каримова вернулась за решетку. Официальный сайт прокуратуры сообщает, что дочь президента "злостно нарушала порядок и условия отбывания наказания": самовольно покидала квартиру, пользовалась интернетом и отказывалась возместить нанесенный государству ущерб, который оценили в 2 миллиарда долларов.
Уголовное преследование Гульнары Каримовой началось еще при жизни ее отца. До ареста в 2013 году она была представителем Узбекистана при ООН, выпускала собственную линию одежды и парфюмерии, выступала на сцене.
Как сообщала "Правда.Ру", арест дочери президента сопровождался самыми разннобразными слухами, в том числе — о ее отравлении и тайном захоронении.
Источник фото: wikimedia. org
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