Французский спецназ убил подругу террориста на свидании в тюрьме.

Во французском Конде-сюр-Сарте полицейским пришлось штурмом брать одно из помещений в местной тюрьме. Там укрылся заключенный, напавший на сотрудников учреждения с ножом.
Как сообщает Le Figaro, мужчина отбывал наказание за вооруженный грабеж. Под стражей он должен был провести 30 лет, а находясь в исправительном учреждении, получил еще год тюрьмы за публичное оправдание терроризма.
Утром 5 марта навестить заключенного пришла беременная женщина. В помещении для свиданий они стали имитировать ссору, а когда в комнате появились двое охранников, мужчина напал на них с ножом. Пострадавшие госпитализированы.
Прибывшим на подмогу своим коллегам полицейским, заключенный заявил, что на нем пояс со взрывчаткой. Во время операции по захвату преступника, его спутница погибла. Сам мужчина получил незначительные травмы.
Прокурор Реми Хейц заявил, что нападавший хотел таким образом отомстить за смерть Шерифа Шекатта, устроившего 11 декабря стрельбу во время рождественской ярмарки в Страсбурге.
Тюрьма в Конде-сюр-Сарте считается одним из самых безопасных исправительных учреждений страны. Ранение ее сотрудников побудило профсоюзы работников тюрем призвать к усилению мер безопасности.
Как сообщала Правда.Ру, жертвами Шерифа Шекатта стали 15 человек, трое из них погибли. Теракт он устроил недалеко от Европарламента, так что до наведения порядка полиции пришлось заблокировать депутатов в здании.
Источник фото: France Télévisions
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