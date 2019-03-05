Посольство РФ предложило провести день открытых дверей для британских спецслужб.

Дипломатическое представительство России в Лондоне заявило о готовности устроить день открытых дверей для представителей спецслужб Великобритании. Так дипломаты отреагировали на публикацию в The Guardian, в которой говорится о "повышенной активности" в посольстве в дни перед отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, а также "лихорадочном и беспрецедентном" движении вокруг посольства.
— Должно быть, сложно наблюдать, как другие люди работают, — заметил автор твиттер-аккаунта посольства в ответ на замечание The Guardian, что британские разведагентства изучают ситуацию в российском представительстве.
Дипломаты готовы предоставить разведчикам возможность ознакомиться с работой посольства, чтобы те убедились, что ничего необычного в здании, расположенном в лондонском районе Кенсингтон, не происходит.
Ранее "Правда.Ру" сообщила, что чешские журналисты обвинили российское посольство в Праге в незаконной сдаче в аренду квартир, предоставленных государством для размещения там дипломатов.
Источник фото: wikimedia.org
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