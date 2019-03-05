В Черниговской области выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича

Почитание националистических лидеров на Украине распространилось и на их жен. Одно из пищевых предприятий Черниговской области выпустило серию сгущеного молока под названием "Сгущенка выдающихся женщин". На банках изображены портреты супруги Степана Бандеры Ярославы Бандеры и супруги Романа Шухевича Натальи Березинской-Шухевич.

Пресс-служба предприятия сообщает, что серия приурочена к празднованию 8 Марта.

"Украинские женщины настолько невероятные, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать киноленты", — говорится в официальном комментарии к фотографии на страничке молочного комбината в facebook.

Именных банок удостоились также жена писателя Михаила Коцюбинского Вера и гетмана Павла Скоропадского Александра.

Героизация Степана Бандеры и Романа Шухевича на Украине вызывает неприятие значительной части граждан, а также критику со стороны ряда государств, в том числе — России, Израиля и Польши.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что поклонница Бандеры Ирина Фарион призвала бить ногами по лицу граждан Украины, которые не пользуются украинским языком.

Источник фото: страничка Ичнянского молочно-консервного комбината в facebook.

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