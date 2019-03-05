Премьер Украины пообещал министрам принудительное лечение зависимости от соцсетей

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал назначить министрам страны принудительный курс лечения зависимости от социальных сетей.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов. По словам сотрудников средства массовой информации, Владимиру Гройсману якобы не понравилось, что подавляющее большинство присутствующих на рабочем совещании регулярно отвлекались на свои сотовые телефоны.
В ходе рабочей встречи Владимир Гройсман не сдержал своего негодования и потребовал от коллег отложить гаджеты в сторону. Иначе, пригрозил Гройсман, ему придется назначить им принудительный курс лечения зависимости от мобильных телефонов и социальных сетей.
Премьер-министр Украины заявил, что удивлен желанию министров "уйти в виртуальный мир". Владимир Гройсман отметил, что, скорее всего, зависимости его коллег от современных технологий не рад не только он, но и их жены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети Интернет и украинские средства массовой информации высмеяли фотографию действующего президента страны Петра Порошенко с рабочей встречи в Одессе. Так, на фотоснимке изображен сам глава государства, а рядом с ним — пятилитровая бутыль воды. Многие тут же принялись соревноваться в остроумии и предположили, что у национального лидера государства сильное похмелье.
Фото: commons. wikimedia.org.
Читайте также:
Порошенко и Гройсман — не соратники в политике, но конкуренты в бизнесе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.