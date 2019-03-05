Премьер Украины пообещал министрам принудительное лечение зависимости от соцсетей

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал назначить министрам страны принудительный курс лечения зависимости от социальных сетей.

Об этом сообщает один из украинских телеканалов. По словам сотрудников средства массовой информации, Владимиру Гройсману якобы не понравилось, что подавляющее большинство присутствующих на рабочем совещании регулярно отвлекались на свои сотовые телефоны.

В ходе рабочей встречи Владимир Гройсман не сдержал своего негодования и потребовал от коллег отложить гаджеты в сторону. Иначе, пригрозил Гройсман, ему придется назначить им принудительный курс лечения зависимости от мобильных телефонов и социальных сетей.

Премьер-министр Украины заявил, что удивлен желанию министров "уйти в виртуальный мир". Владимир Гройсман отметил, что, скорее всего, зависимости его коллег от современных технологий не рад не только он, но и их жены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети Интернет и украинские средства массовой информации высмеяли фотографию действующего президента страны Петра Порошенко с рабочей встречи в Одессе. Так, на фотоснимке изображен сам глава государства, а рядом с ним — пятилитровая бутыль воды. Многие тут же принялись соревноваться в остроумии и предположили, что у национального лидера государства сильное похмелье.

Фото: commons. wikimedia.org.

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