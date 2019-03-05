Канадские производители сигарет выплатят 17 млрд долларов компенсации курильщикам

В канадской провинции Квебек нескольких крупнейших производителей табака местный суд обязал выплатить 17 миллиардов долларов.

Деньги, пишет международное агентство новостей Reuters, получат люди, пострадавшие от курения.

Групповой иск, пишут авторы материала, составили и направили в суд Канады больше ста тысяч курильщиков. Истцы требовали от производителей табака материальной компенсации за испорченное курением здоровье. Оскорбленные политикой грандов табачной продукции, люди считают, что компании не в достаточной мере осведомили их о вреде курения.

Отметим, что каждый из оставивших свою подпись под групповым иском может получить от 24 до 100 тысяч долларов — что соответствует примерно полутора миллионам рублей и порядка шести миллионам рублей соответственно.

Сумма, сообщает издание Reuters, будет зависеть от тяжести недуга, который канадцы заработали из-за курения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти штата Гавайи в Соединенных Штатах Америки намерены всерьез бороться с употреблением табака среди населения. В 2024 году, если нашумевший закон вступит в силу, купить сигареты на Гавайях лицам моложе 100 лет будет невозможно.

Также "Правда.Ру" писала о том, что жители США предложили продать американский штат Монтана соседней Канаде за один триллион долларов. За счет этих денег, уверены они, можно погасить государственный долг страны. Тем более, говорят американцы, кроме бобров в штате Монтана все равно ничего нет.

Читайте также:

Курение портит не только легкие, но и иммунитет.