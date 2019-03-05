СМИ Чехии: посольство РФ сдает в аренду сотни квартир, которые были выделены дипломатам.

Чешское издание DenikN обнаружило, что посольство России в Праге сдает в аренду квартиры в четырех домах, предоставленных для дипломатов правительством страны. Здания принадлежат государству, но еще в 1989 году они были переданы в пользование советскому посольству "на неопределенный срок".
Журналисты нашли объявления, предлагающие снять жилье в дипломатическом доме. Также они утверждают, что контракт с арендаторами не заключается, а платежи наличными собирает представитель ФГУП "Госзагрансобственность".
По информации издания, речь идет примерно о двух сотнях квартир. Живут там исключительно российские граждане, и те из них, кто недоволен взимаемой платой "оказались в суде или в больнице". Авторы статьи в DenikN также сообщают о жалобах арендаторов на "насилие и издевательство".
По мнению журналистов, такая деятельность посольства может нарушать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Источник фото: DenikN
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Министерство обороны Чехии не исключает появления в стране в обозримом будущем американских ракет.
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