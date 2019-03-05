Лукашенко выступил за налаживание отношений со странами НАТО

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за налаживание отношений с государствами-членами Североатлантического альянса.

Соответствующее заявление национального лидера транслируют белорусские средства массовой информации.

Так, заявил Александр Лукашенко, Белоруссия стремится и будет стремиться к налаживанию взаимоотношений и взаимному уважению с НАТО. Минск, пообещал глава государства, не будет рассматривать соседние государства, входящие в Североатлантический альянс, как своих врагов. В конечном итоге, отметил Александр Лукашенко, можно было бы прийти к тому, чтобы страны НАТО охраняли и территории современной Белоруссии.

Действующий президент Белоруссии напомнил, что постсоветская республика граничит сразу с тремя странами-участницами Североатлантического альянса — Польшей, Латвией и Литвой.

Также, отметим, Белоруссия граничит и с Украиной — страной, что намерена в самое ближайшее время вступить в ряды НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории новых военных баз Североатлантического альянса. Так, заявил глава государства, если Варшава не откажется от своей идеи, то Белоруссия и Российская Федерация "разместят что-нибудь" в ответ.

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