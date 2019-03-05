В госдепе выдвинули условие для переговоров с Россией по ДРСМД.

Вашингтон готов возобновить диалог с Москвой по вопросу сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя вступление в силу решения президента России приостановить участие в соглашении.
Собеседник агентства упрекнул российское руководство в несоблюдении договора. Он назвал и условие, при котором его действие может быть возобновлено — контроль над вооружениями должен поддаваться проверке и распространяться не только на стороны договора, но и на их партнеров.
Представитель Госдепартамента также отметил, что ДРСМД "способствует безопасности США, их союзников и партнеров".
При этом, развертывание НАТО новых объектов в Румынии и Польше руководство альянса не считает нарушением и называет протесты Москвы "отвлекающим маневром" на фоне споров по поводу исполнения договора с США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные обнаружили в арсенале Пентагона артиллерийское оружие, способное наносить удары на расстояние до 1,5 тысяч километров, что является нарушением ДРСМД.
Источник фото: wikimedia. org
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По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
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