ANI: индийским пилотам приказано славить Родину в каждом самолете

В целях демонстрации патриотизма индийская авиакомпания Air India выпустила любопытную директиву для экипажа своих самолетов.

Так, сообщает Asian News International, отныне пилотам и всему экипажу воздушных судов будет необходимо после каждого обращения к пассажирам кричать "Jai Hind".

Примечательно, что руководство Air India требует от своего персонала делать это громко и "с рвением". Согласно первоначальной задумке, "Jai Hind" в конце каждого обращения будет оказывать сильное положительное влияние на пассажиров рейса.

Также руководство индийской авиакомпании потребовало от своих сотрудников быть вежливыми, улыбчивыми и доброжелательными. Ни в коем случае, наставляет работников руководство, нельзя демонстрировать усталость или недоброжелательность.

Отметим, что лозунг "Jai Hind" в переводе на русский язык означает "Слава Индии". Так, что любопытно, солдаты страны выказывают во время парадов свою любовь к Родине.

Примечательно, что правительство Индии положительно отреагировало на инициативу Air India. По словам чиновников, это соответствует духу и настроению современной Индии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Индии ответило жестким отказом на предложение Российской Федерации о помощи в урегулировании конфликта страны с Пакистаном.

Читайте также:

Индия снова хочет дружить. Нужно ли это России?