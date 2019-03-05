ANI: индийским пилотам приказано славить Родину в каждом самолете

В целях демонстрации патриотизма индийская авиакомпания Air India выпустила любопытную директиву для экипажа своих самолетов.
Так, сообщает Asian News International, отныне пилотам и всему экипажу воздушных судов будет необходимо после каждого обращения к пассажирам кричать "Jai Hind".
Примечательно, что руководство Air India требует от своего персонала делать это громко и "с рвением". Согласно первоначальной задумке, "Jai Hind" в конце каждого обращения будет оказывать сильное положительное влияние на пассажиров рейса.
Также руководство индийской авиакомпании потребовало от своих сотрудников быть вежливыми, улыбчивыми и доброжелательными. Ни в коем случае, наставляет работников руководство, нельзя демонстрировать усталость или недоброжелательность.
Отметим, что лозунг "Jai Hind" в переводе на русский язык означает "Слава Индии". Так, что любопытно, солдаты страны выказывают во время парадов свою любовь к Родине.
Примечательно, что правительство Индии положительно отреагировало на инициативу Air India. По словам чиновников, это соответствует духу и настроению современной Индии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Индии ответило жестким отказом на предложение Российской Федерации о помощи в урегулировании конфликта страны с Пакистаном.
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