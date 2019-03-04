Кружка с кошачьей лапкой вызывала беспорядки в Китае.

Выпуск сетью Starbucks новой фирменной кружки спровоцировал ажиотаж cреди китайских кофеманов. У кофеен возникают длинные очереди, а люди даже дерутся за возможность купить сувенир.
Кружка в виде розовой кошачьей лапки, опущенной в стеклянный стакан, вышла к сезону цветения сакуры. Стоит она 199 юаней (около 2 тысяч рублей). Компания установила лимит на продажи новинки в своем онлайн-магазине — не более 1000 штук в день. Первая тысяча оказалась распродана менее чем за секунду.
В кофейни кружки поступают также небольшими партиями, из-за чего желающие обзавестись модным аксессуаром занимают очереди до открытия заведений и устраивают драки у касс. По мнению аналитиков, Starbuсks предпринимает стратегию "голодного маркетинга", искусственно раздувая спрос за счет ограничения предложения. Это может привести к появлению подделок под фирменные кружки. На интернет-аукционах уже предлагаются похожие изделия по цене в 1,5-2 раза выше, чем у производителя.
Китай является для Starbuсks вторым по величине рынком после США. Как сообщала "Правда.Ру", в 2019 году компания планирует открыть в мире 2100 новых кофеен.
Источник фото: ebay. com
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