Всемирный Банк и Большая Семерка обвинили современную Украину в отказе от борьбы с коррупцией.
Недавно, напомним, на Украине приняли закон об отмене ответственности за незаконное обогащение. Это, уверены представители Всемирного Банка и Большой Семерки, существенно снизило в Незалежной возможность расследовать коррупцию среди высших эшелонов власти. В совместном заявлении Запад призвал официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили действующего президента страны Петра Порошенко в наглом разграблении Украины. Так, по словам журналистов, глава государства якобы отдал крупное украинское газовое месторождение своему близкому приятелю.
Также "Правда.Ру" писала о том, что корабли Военно-морских сил Украины, арестованные Россией после инцидента в Керченском проливе, раскрыли коррупцию украинского президента. Оказалось, что на военных кораблях Украины вместо настоящей брони было установлено обыкновенное кровельное железо. Строительством же данных кораблей занимался завод, принадлежащий Петру Порошенко.
"Правда.Ру" также писала о том, что пользователи сети Интернет подняли на смех главу Украины. Так, на заседании в ходе рабочего визита главы государства в Одессу помощники поставили перед ним пятилитровую бутыль воды. Петра Порошенко, предположили комментаторы, мучит похмелье.
Фото: Pravda.Ru.
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