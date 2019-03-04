"Наследие оккупационного режима:" в Латвии предложили отменить праздник 8 марта

Праздник 8 марта, Международный женский день — "унизительное наследие оккупационного режима".
Так, во всяком случае, считает доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристина Яриновска. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в социальной сети Twitter.
Так, убеждена Кристина Яриновска, сегодняшний день диктует необходимость убрать Международный женский день из списка праздников, отмечаемых жителями современной Латвии.
Доктор юридических наук Латвийского университета указала на то, что женщины Латвии не заслужили такого унижения. Необходимо, считает Кристина Яриновска, вспоминать о представительницах прекрасного пола чаще раза в год. Сам же праздник, указывает Яриновска, просто-напросто "советский стыд" и "унизительное наследие оккупационного режима".
Примечательно, что подавляющее большинство пользователей сети Интернет в комментариях под столь громким и дерзким заявлением позволили себе не согласиться с мнением девушки. Не стоит, отметили они, говорить и решать за всех женщин Латвии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии предложили зазывать на работу врачей из Белоруссии и Украины. Дело в том, что в самой прибалтийской республике медицинского персонала катастрофически не хватает.
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