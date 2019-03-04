США откроют антироссийские центры по всему миру

Уже весной в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах начнут работу Национальные центры цифровых расследований, главная цель которых — "препятствовать воздействию Москвы" на общественное мнение в этих государствах. Финансирование центров будет осуществляться из США. Кроме того, появятся "мониторинговые миссии" для наблюдения за выборами в разных странах, задача которых состоит в том, чтобы выявлять "российское вмешательство".

По данным источников "Известий", в ближайшее время США намерены уделить особое внимание поискам российских агентов влияния на выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване, Шри-Ланке, Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. На информационную войну против России Госдепартамент США выделил 120 миллионов долларов. Штаб-квартира НАТО также предусмотрела бюджет на эти цели.

К кампании будут привлечены местные СМИ и общественные организации, а также глобальные IT-компании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Конгрессе США зарегистрирован законопроект, обязывающий спецслужбы собрать информацию и подготовить доклад о доходах Владимира Путина и его окружения.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

Власти США не нашли "практического влияния" иностранцев на выборы в 2018 году

США создают "диванные войска"

Главная угроза демократии США — русские… мемы