США откроют антироссийские центры по всему миру.

Уже весной в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах начнут работу Национальные центры цифровых расследований, главная цель которых — "препятствовать воздействию Москвы" на общественное мнение в этих государствах. Финансирование центров будет осуществляться из США. Кроме того, появятся "мониторинговые миссии" для наблюдения за выборами в разных странах, задача которых состоит в том, чтобы выявлять "российское вмешательство".
По данным источников "Известий", в ближайшее время США намерены уделить особое внимание поискам российских агентов влияния на выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване, Шри-Ланке, Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. На информационную войну против России Госдепартамент США выделил 120 миллионов долларов. Штаб-квартира НАТО также предусмотрела бюджет на эти цели.
К кампании будут привлечены местные СМИ и общественные организации, а также глобальные IT-компании.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Конгрессе США зарегистрирован законопроект, обязывающий спецслужбы собрать информацию и подготовить доклад о доходах Владимира Путина и его окружения.
Источник фото: "Правда.Ру"
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