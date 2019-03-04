Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть.

Силовикам Узбекистана в скором времени придется похудеть. Этого потребовал от них президент страны Шавкат Мирзиёев.
— Нам не нужен офицер, сотрудник внутренних дел с лишним весом. Как в этом случае задержать преступника? Заниматься спортом. Это не для меня, а для самих себя, — заявил глава государства во время поездки в Наманганскую область.
Мирзиёев потребовал установить для толстых полицейских срок, в течение которого они должны привести свою массу тела в соответствие с нормой — три или шесть месяцев. Какие меры будут предприняты в отношении не справившихся с задачей Шавкат Мирзиёев не уточнил.
Одним из стимулов для поддержания себя в хорошей физической форме должно для силовиков стать новое обмундирование, которое в стране не менялась с советских пор. Сначала одежду протестируют в воинских частях, чтобы учесть мнение военнослужащих для ее окончательной доработки.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Шавкат Мирзиёев заставил всех чиновников выходить на работу по субботам.
Источник фото: пресс-служба президента Узбекистана
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