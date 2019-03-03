Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей

Министерство информационной политики Украины приступило к реализации программы общемировой популяризации украинского языка. Об этом заявил госсекретарь ведомства Артем Биденко, сообщает "Коммерсантъ".

В рамках программы министерство предложило гражданам страны во время зарубежных поездок выбирать только те отели, в которых доступно украинское телевещание. По мнению Биденко, в большинстве современных отелей и гостиниц для отдыхающих настраивают именно те каналы, которые нужны им нужны. Поэтому если украинцы попросят включить украинское телевидение, то им пойдут навстречу. Таким образом, уверены в ведомстве, украинский язык станет популярнее без бюджетных вливаний.

Представитель Мининформполитики добавил, что украинское телевещание стремительно завоевывает телевизионный рынок Белоруссии и Западной Европы, с кабельными сетями которой в минувшем году было подписано более 70 соглашений. В нынешнем году телевизионщики Украины планируют выйти на рынок Южной и Северной Америки.

Источник "Коммерсантъ" в свою очередь отметил, что на развитие украинского телевещания за границей из государственного бюджета предусмотрено отдельное финансирование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский телеканал NewsOne провел опрос среди жителей Украины, чтобы выяснить, на каком языке украинцы предпочитают узнавать информацию по телевидению. Оказалось, лишь четверо из десяти жителей Украины выбирают украинский язык. Остальные заявили, что им удобнее русский язык.

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