Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство информационной политики Украины приступило к реализации программы общемировой популяризации украинского языка. Об этом заявил госсекретарь ведомства Артем Биденко, сообщает "Коммерсантъ". 

Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей. 399896.jpeg

В рамках программы министерство предложило гражданам страны во время зарубежных поездок выбирать только те отели, в которых доступно украинское телевещание. По мнению Биденко, в большинстве современных отелей и гостиниц для отдыхающих настраивают именно те каналы, которые нужны им нужны. Поэтому если украинцы попросят включить украинское телевидение, то им пойдут навстречу. Таким образом, уверены в ведомстве, украинский язык станет популярнее без бюджетных вливаний. 

Представитель Мининформполитики добавил, что украинское телевещание стремительно завоевывает телевизионный рынок Белоруссии и Западной Европы, с кабельными сетями которой в минувшем году было подписано более 70 соглашений. В нынешнем году телевизионщики Украины планируют выйти на рынок Южной и Северной Америки. 

Источник "Коммерсантъ" в свою очередь отметил, что на развитие украинского телевещания за границей из государственного бюджета предусмотрено отдельное финансирование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский телеканал NewsOne провел опрос среди жителей Украины, чтобы выяснить, на каком языке украинцы предпочитают узнавать информацию по телевидению. Оказалось, лишь четверо из десяти жителей Украины выбирают украинский язык. Остальные заявили, что им удобнее русский язык. 

Читайте также: Беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы туризм Украина телевидение украинский язык
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Бремя кредита: как выбраться из долговой ямы
Недвижимость
Аренда жилья: как грамотно снять квартиру
Кошки
Породы кошек, которые любят собак
Новости Все >
Советник президента США пообещал создать коалицию для свержения Мадуро
Россия не отдаст Арктику Соединенным Штатам
Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей
Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"
Беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера
Читательский топ
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Врачи: пилинг и отбеливание зубов – одни из самых опасных медицинских процедур
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Специалисты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою

Телеканал NDTV сообщил о воздушном бою пакистанской и индийской авиации, в котором сошлись 32 военных самолета.

NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
США и Канада. Новости и аналитика
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Власть
Кто разваливает Россию через нацвопрос

"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.

Кто разваливает Россию через нацвопрос
Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым
Политика. Новости и аналитика
Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Экономика
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
США и Канада. Новости и аналитика
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота

Золото было получено американцами от боевиков ИГ* за выход из окружения.

SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Человеческий фактор
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Новости Украины
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки в Запорожье
Новости Белоруссии
Лукашенко выступил за единую валюту России и Белоруссии
Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4 Владимир Губарев Руслан Веснянко Попытка №2: коллекторы на службе "Нафтогаза" Руслан Веснянко
Комментарии
Советник президента США пообещал создать коалицию для свержения Мадуро
Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей
Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
"Дядя умер": почему Британии выгодна смерть Скрипаля
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей
Сын погибшей от "Новичка" жительницы Эймсбери написал письмо Путину
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Кто разваливает Россию через нацвопрос
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
История и современность Все >
Мэри Белл - страшные преступления 11-летней убийцы
Мэри Белл - страшные преступления 11-летней убийцы
Раскол русских эмигрантов во время Второй мировой войны
Раскол русских эмигрантов во время Второй мировой войны
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса
Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
В ожидании громкого фиаско: Любовь Соболь подала иск против «Конкорда»
В ожидании громкого фиаско: Любовь Соболь подала иск против «Конкорда»
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Пять симптомов повышенного сахара в крови
Пять симптомов повышенного сахара в крови
Психическое благополучие зависит от овощей и фруктов
Психическое благополучие зависит от овощей и фруктов
Мужской гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Секреты красоты великих женщин минувших эпох
Секреты красоты великих женщин минувших эпох
Ухаживаем за кожей в холод
Ухаживаем за кожей в холод
Ухаживаем за руками в зимний период
Ухаживаем за руками в зимний период
Женский гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Всего три продукта обеспечат баланс цинка в организме
Всего три продукта обеспечат баланс цинка в организме
Ученые предложили диагностику гипертонии по новым показателям
Ученые предложили диагностику гипертонии по новым показателям
Мужское Все >
Интересные и неизвестные факты о рыбе
Интересные и неизвестные факты о рыбе
Рыбалка ранней весной
Рыбалка ранней весной
Винтаж: история появление и особенности стиля
Винтаж: история появление и особенности стиля
Чего хотят женщины в дизайне загородного дома
Чего хотят женщины в дизайне загородного дома
Хорошая изоляция в доме - залог энергоэффективности
Хорошая изоляция в доме - залог энергоэффективности
От производственных отходов до предметов искусства
От производственных отходов до предметов искусства
Инструкция по наведению порядка в квартире
Инструкция по наведению порядка в квартире
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
Великая поминальная суббота: как помочь ушедшим?
Великая поминальная суббота: как помочь ушедшим?
"Бог в душе", личный и подчиненный
"Бог в душе", личный и подчиненный
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Рассвет сознательных машин: думать как человек
Рассвет сознательных машин: думать как человек
Рыбаки покормили семью диких кабанов
Рыбаки покормили семью диких кабанов
Существуют два знака Зодиака, которые сами себе могут испортить жизнь
Существуют два знака Зодиака, которые сами себе могут испортить жизнь
Как понять, что вы экстраверт
Как понять, что вы экстраверт
Три правила жизни счастливого человека
Три правила жизни счастливого человека
Покупка собаки - какая ответственность за этим стоит
Покупка собаки - какая ответственность за этим стоит
"Чужой 5" может может выйти на экраны
"Чужой 5" может может выйти на экраны
Как жить так, чтобы жизнь доставляла радость
Как жить так, чтобы жизнь доставляла радость
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе

Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.

Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ