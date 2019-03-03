Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест

Суд города Пусан продлил арест капитану российского судна Seagrand, протаранившего мост в порту в четверг, 28 февраля. Об этом в интервью новостному агентству ТАСС сообщил консул России в Южной Корее Роман Быков.
Он добавил, что по закону срок ареста не может превышать 10 суток. После истечения указанного срока, материалы дела должны быть переданы в прокуратуру и предъявлено официальное обвинение. В свою очередь прокурор имеет право продлить срок содержания под стражей еще на 10 суток, чтобы принять процессуальное решение. Если этого не будет сделано, то арестованного российского капитана освободят.
Напомним. что грузовое судно протаранило носовой частью один из пролетов моста, в результате чего на нем образовалась трещина шириной около пяти метров. Во время столкновения никто не пострадал.
Позднее полицейские установили, что капитан судна в этот момент был пьян. В его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при разрешенной норме в 0,3 промилле. Морская полиция Пусана заявила, что капитан корабля не мог самостоятельно управлять судном в момент столкновения и передал управление кому-то из своего экипажа.
Читайте также: Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Телеканал NDTV сообщил о воздушном бою пакистанской и индийской авиации, в котором сошлись 32 военных самолета.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Золото было получено американцами от боевиков ИГ* за выход из окружения.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.