Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест

Суд города Пусан продлил арест капитану российского судна Seagrand, протаранившего мост в порту в четверг, 28 февраля. Об этом в интервью новостному агентству ТАСС сообщил консул России в Южной Корее Роман Быков.

Он добавил, что по закону срок ареста не может превышать 10 суток. После истечения указанного срока, материалы дела должны быть переданы в прокуратуру и предъявлено официальное обвинение. В свою очередь прокурор имеет право продлить срок содержания под стражей еще на 10 суток, чтобы принять процессуальное решение. Если этого не будет сделано, то арестованного российского капитана освободят.

Напомним. что грузовое судно протаранило носовой частью один из пролетов моста, в результате чего на нем образовалась трещина шириной около пяти метров. Во время столкновения никто не пострадал.

Позднее полицейские установили, что капитан судна в этот момент был пьян. В его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при разрешенной норме в 0,3 промилле. Морская полиция Пусана заявила, что капитан корабля не мог самостоятельно управлять судном в момент столкновения и передал управление кому-то из своего экипажа.

Читайте также: Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение

Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис

В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков