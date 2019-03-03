Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис

Венесуэлу в самое ближайшее время ждет серьезный топливный кризис, связанный с наличием в стране огромных объемов непереработанной нефти и отсутствием достаточных перерабатывающих мощностей. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на доклад латиноамериканского экономического агентства Ecoanalítica.

По оценкам аналитиков, всех запасов топлива в стране хватит лишь на шесть недель. Эксперты связывают это с тем, что в Венесуэле значительно снизились объемы добычи сырья (с 2 до 1,5 миллионов баррелей в день) из-за недостатка перерабатывающих мощностей. "Некоторые крупные компании будут активно планировать нормирование, чтобы предвидеть предстоящий дефицит", - говорится в материале.

Свою работу уже прекратили два крупных нефтеперерабатывающих завода, производящие в сумме более 770 тысяч баррелей в день. Еще одно крупное предприятие производит только 70 тысяч баррелей при мощности в 960 тысяч.

"Этого не достаточно, чтобы покрыть спрос внутреннего рынка", - отметил глава профсоюза Федерации работников нефтегазовой промышленности Венесуэлы. Он добавил, что только флот страны ежедневно потребляет 110 тысяч баррелей бензина и 80 тысяч баррелей дизельного топлива.

Власти Венесуэлы планируют решить эту проблему, найдя новые рынки сбыта прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока, поскольку у этих стран есть право закупать венесуэльскую нефть после эмбарго США, заключают в статье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис государственной нефтяной компании PDVSA, расположенный в Лиссабоне, и перевести его в Москву.

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