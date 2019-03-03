В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков

Депутат палаты Лордов британского парламента предложил увеличить размер спасательных люков на подводных лодках из-за большого количества военнослужащих, страдающих избыточным весом. Об этом сообщает издание Daily Star.
Как пояснил парламентарий, необходимость увеличения диаметра люков в субмаринах вызвана "эпидемией ожирения, которой в настоящее время охвачены вооруженные силы Великобритании".
Другой депутат из палаты Лордов предложил по этой же причине изменить размеры сидения пилота в самолетах-истребителях, тем самым сохранить пилотам с избыточным весом возможность продолжать службу в рядах королевских ВВС.
На данный момент в вооруженных силах Великобритании насчитывается более 8,5 тысяч человек, страдающих ожирением - это наиболее высокий показатель за последние несколько десятков лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Швеции разработали новый стандарт детских колясок, выдерживающих больший вес, для детей с избыточным весом. Принятие новых требований к надежности и безопасности связано с тем, что год от года в Швеции растет число детей с увеличенной массой тела. По данным Министерства здравоохранения и социальных дел Швеции, более 20% детей в возрасте до пяти лет имеют проблемы с избыточным весом. Некоторые из них уже страдают ожирением.
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