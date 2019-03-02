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Казахстан ратифицировал договор с Россией о сотрудничестве в поставках нефти

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Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил свою подпись под договором с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере поставок нефти.

Казахстан ратифицировал договор с Россией о сотрудничестве в поставках нефти. 399862.jpeg

Об этом общественности сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что данный договор подразумевает ряд изменений в межправительственном соглашении с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Так, добавленные к уже имеющемуся соглашению изменения необходимы для насыщения внутреннего рынка современного Казахстана российской нефтью. Также, что примечательно, в договоре идет речь о запрете реэкспорта российской нефти с территорий Казахстана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев принял решение отправить правительство Казахстана в отставку. Глава государства подчеркнул, что это его решение является крайне важным для страны. Назарбаев не стал скрывать, что недоволен работой своих подчиненных.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на одном из правительственных совещаний Нурсултан Назарбаев жестко раскритиковал министров Казахстана. По мнению главы государства, те неправильно выбрали место за столом переговоров. Также Назарбаев остался недоволен их импортной одежной и приказал им явиться на следующее совещание в костюмах отечественного производства.

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Темы СНГ СССР нефть Россия Назарбаев Казахстан
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