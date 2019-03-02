Казахстан ратифицировал договор с Россией о сотрудничестве в поставках нефти

Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил свою подпись под договором с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере поставок нефти.
Об этом общественности сообщает пресс-служба главы государства.
Отметим, что данный договор подразумевает ряд изменений в межправительственном соглашении с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.
Так, добавленные к уже имеющемуся соглашению изменения необходимы для насыщения внутреннего рынка современного Казахстана российской нефтью. Также, что примечательно, в договоре идет речь о запрете реэкспорта российской нефти с территорий Казахстана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев принял решение отправить правительство Казахстана в отставку. Глава государства подчеркнул, что это его решение является крайне важным для страны. Назарбаев не стал скрывать, что недоволен работой своих подчиненных.
Также "Правда.Ру" писала о том, что на одном из правительственных совещаний Нурсултан Назарбаев жестко раскритиковал министров Казахстана. По мнению главы государства, те неправильно выбрали место за столом переговоров. Также Назарбаев остался недоволен их импортной одежной и приказал им явиться на следующее совещание в костюмах отечественного производства.
Читайте также:
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом США.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Вашингтон, отметил специальный представитель США по Украине, никогда не признают Крымский полуостров российским.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.