Евросоюз запретил Польше строить канал рядом с Калининградом

Польша должна отказаться от строительства канала на побережье Балтийского моря без одобрения чиновников из Европейского союза.

Об этом, ссылаясь на информированный источник в ЕС, пишет агентство новостей Reuters.

Напомним, что в конце минувшего года польское правительство объявило о своем намерении построить канал через Балтийскую косу. Балтийская, или, как ее еще называют, Вислинская коса, представляет собой узкую полосу суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы, отметим, составляет чуть меньше сотни километров. Половина Балтийской косы, что примечательно, принадлежит Российской Федерации. В Польше коса соединена с материком, а в Калининградской области же отделена от материка судоходным проливом.

Правительство Польши же считает, что стране также необходимо отделить Балтийскую косу от материка проливом. Необходимость такого шага, заявляют в Варшаве, диктуют современной Польше соображения безопасности.

Евросоюз же не видит необходимости в строительстве канала. Вопрос строительства Польшей канала рядом с Калининградской областью создает угрозу ухудшения отношений страны с прочими государствами Европейского союза, которые, отметим, в последние годы и так оставляют желать лучшего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша и Литва договорились помогать Украине бороться с "российской угрозой". Также, считает Варшава и Вильнюс, необходимо оказать содействие Киеву в налаживании диалога с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки намерены сделать Польшу своим газовым центром. Примечательно, что Польша, судя по всему, готова превратиться в центр реэкспорта американского сжиженного природного газа.

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