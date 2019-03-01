Лукашенко "без проблем" возьмет кредит у Запада в случае отказа России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что средства на реструктуризацию долга страны перед Россией в размере 600 млн долларов страна получит на Западе. Ранее белорусский министр финансов говорил о возможности обращения к Москве с просьбой предоставить кредит на эту сумму. Но, по словам президента, он нашел возможность занять ее на более выгодных условиях.
— Если уж тяжело России, невозможно, мы на коленях ползать не будем, разберемся, я не думаю, что это будет огромной проблемой, — заявил Лукашенко на встрече с журналистами и экспертами 1 марта.
Президент упомянул об улучшении отношений Белоруссии с западными странами, которое, в частности, выражается в кредитовании ими белорусской экономики. Вопрос о реструктуризации Лукашенко планирует обсудить с Владимиром Путиным во вторник 5 марта.
На той же встрече с журналистами Александр Лукашенко выразил поддержку идее общей валюты России и Белоруссии. Как сообщала "Правда.Ру", президент считает подходящим названием для нее — "рубль", а местом размещения эмиссионного центра — Санкт-Петербург. Кроме того, президент выразил уверенность, что Петр Порошенко после грядущих выборов на Украине сохранит свой пост.
Источник фото: president.gov.by
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